"أوبك+" تؤكد الالتزام بمستويات الإنتاج الحالية وتنفي نية الزيادة

أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMCC) لتحالف "أوبك+" التزام الدول الأعضاء بمستويات إنتاج النفط المتفق عليها خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، مشددة على أهمية الامتثال الكامل بالحصص المحددة وآليات التعويض، وذلك خلال اجتماعها الـ62 الذي عُقد اليوم الأربعاء.

وأوضحت اللجنة أن دورها يقتصر على متابعة الالتزام بتعديلات الإنتاج ومراجعة أوضاع السوق، دون امتلاك صلاحية اتخاذ قرارات جديدة بشأن مستويات الإنتاج، مشيرة إلى أن الاجتماع المقبل (رقم 63) من المقرر انعقاده في 30 نوفمبر المقبل.

ويأتي الاجتماع في وقت يستعد فيه التحالف لاجتماع آخر الأحد المقبل عبر الإنترنت لثماني دول رئيسية، لمناقشة مستويات الإنتاج لشهر نوفمبر، وسط توقعات بأن توافق السعودية وشركاؤها على زيادة جديدة بواقع 137 ألف برميل يومياً، امتداداً للزيادة المقررة في أكتوبر.

وكان تحالف "أوبك+" قد أنهى في أغسطس عملياً الشريحة الطوعية من التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، عبر زيادة الإنتاج بنحو 547 ألف برميل يومياً، قبل أن يقر في سبتمبر زيادة إضافية قدرها 137 ألف برميل لشهر أكتوبر، في إطار خطة أوسع لإعادة 1.65 مليون برميل يومياً إلى الأسواق.

وتزامن ذلك مع تراجع أسعار خام برنت بنحو 11% منذ بداية العام، بما في ذلك انخفاض متتالٍ خلال سبتمبر، مع تخفيف التحالف قيود الإنتاج وزيادة المعروض من دول أخرى خارج "أوبك+".

وفي سياق متصل، نفت منظمة "أوبك" صحة تقارير إعلامية أشارت إلى نية ثماني دول أعضاء رفع الإنتاج 500 ألف برميل يومياً على ثلاث دفعات شهرية، مؤكدة عبر حسابها على منصة "إكس" أن هذه الادعاءات "غير دقيقة ومضللة"، وأنه لم تبدأ أي مناقشات رسمية بهذا الشأن حتى الآن، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية لتجنب إثارة تكهنات غير ضرورية في السوق.

وكانت "أوبك" قد أبقت في تقريرها الشهري الأخير على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، مرجحة أن يبلغ خلال 2025 نحو 1.3 مليون برميل يومياً، وأن يرتفع إلى 1.4 مليون برميل يومياً في 2026.