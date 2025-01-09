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ثبات معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية لديسمبر الماضي

09:39 ص الخميس 09 يناير 2025

معدل التضخم

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كتبت- دينا خالد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ثبات معدل التضخم الشهري العام لإجمالي الجمهورية لشهر ديسمبر الماضي ليسجل الرقم العام نحو 239.7 نقطة دون تغير، مقابل 0.1% لشهر نوفمبر السابق له.

وأشارت الإحصاء، إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 23.4% لشهر ديسمبر 2024 مقابل 25% لشهر نوفمبر 2024.

وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24.1% خلال ديسمبر الماضي مقابل 25.5% في نوفمبر، بحسب الإحصاء.

التضخم
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