سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2497 جنيها للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3210 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3745 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4280 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 29960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13 % إلى نحو 2652 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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