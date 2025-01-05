وزير المالية يعلق على خروج أكثر من 2000 شركة من مصر

كتبت- داليا الظنيني:

أكد وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك أن الوزارة لا تتعامل بانزعاج مع خروج بعض الشركات من السوق المصري، مشيرًا إلى أن الأهم هو حل مشكلات بيئة الاستثمار وجعلها أكثر سهولة وتنافسية.

وفي حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، علق كوجاك على خروج أكثر من 2000 شركة من مصر، قائلًا: "إذا نظرنا إلى طبيعة تلك الشركات، فإن الكثير منها شركات صغيرة تبحث عن بيئة أفضل/ لذا، نحن نعمل على تنفيذ إصلاحات ضريبية".

وأوضح أن الأمر يقلقه إذا كانت هناك شركات غيرت مقرها الأصلي من مصر إلى السعودية أو الإمارات بسبب الأعباء الإضافية، لكنه يعتبر أن إنشاء شركات جديدة كفروع في إطار التوسع يعد أمرًا إيجابيًا.

وأضاف كوجاك أنه يجب تحليل الرقم بدقة، مؤكدًا أنهم لا يتعاملون مع خروج بعض الشركات من السوق بانزعاج بقدر ما يركزون على معالجة مشكلات بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن السوق بدأ يتعامل بشكل إيجابي مع مصر، وهو ما يتضح من أسعار الفائدة والعائد، مؤكدًا حرصهم على أن تكون الإصدارات متنوعة لتلبية احتياجات مختلف المستثمرين، حتى وإن كانت أحجامها صغيرة.

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