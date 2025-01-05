ماذا تفعل ‏لتفادي دفع جمارك أو ضرائب على الموبايل؟

كتبت- منال المصري:

مع سريان قرار تفعيل فرض رسوم جمركية على أجهزة الهاتف المستوردة من الخارج بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الجهاز، يتساءل المصريون حول الإجراءات الواجب عليهم اتباعها حال شراء هاتف جديد من الخارج وقدومهم عبر أي من الموانئ المصرية، إضافة إلى طرق التأكد من أن الهاتف الذي يريدون شراءه من السوق المحلي مسجل في منظومة الجمارك، وليس عليه أي رسوم.

كانت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلنا بدء سريان دفع رسوم على أجهزة الهاتف المحمول المستوردة من الخارج من خلال حائزي الموبايل بداية العام الجاري من خلال تطبيق "تليفوني" مع إتاحة مهلة لتوفيق الأوضاع 90 يوما لتجنب قطع الخدمة بعد استنفاذ فترة توفيق الأوضاع.

وجاء قرار تحميل حائزي الهاتف المحمول بسداد الرسوم الجمركية بسبب زيادة الهواتف المهربة وصعوبة ضبطها سواء من التجار أو بعض الأفراد بعد أن فاقت نسبة الهواتف المهربة 80% من إجمالي الهواتف في البلاد خلال آخر عامين.

وأعفت المالية هاتف محمول واحد فقط للاستخدام الشخصي من الرسوم الجمركية مع إلزام العميل بسداد الرسوم على أي هاتف آخر، وفق التعليمات الصادرة مؤخرا.

نصائح قبل شراء الهاتف المحمول

-الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة مسجله بها الرقم التعريفي الخاص بالهاتف المحمول حتى يتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك من الوقوف إلى جانب المواطن في حالة التلاعب من قبل التجار أو الشخص الذي قام ببيع الهاتف المحمول.

- الشراء من موزع محلي معتمد داخل مصر وتجنب شراء من المحلات غير المعتمدة.

- في حال جلب هاتف من الخارج يتطلب إثباته في القنوات الجمركية بالمطار وتقديم ما يثبت أنه موبايل للاستخدام الشخصي لتسجيله وتجنب سداد أي رسوم.

شرطان.. كيف تعفي الهاتف الثاني من الجمارك في المطار؟

وكشف الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، أمس عن قرار جديد يعفي هاتفا ثانيا للمواطن القادم من الخارج. وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" إن القرار يشمل إعفاء الهاتف الشخصي للمواطن، بالإضافة إلى هاتف ثاني جديد تم استيراده إلى مصر من أي رسوم جمركية.

وأوضح أن الهاتف الشخصي المستعمل من قبل المواطن سيكون معفيًا من الرسوم الجمركية، بشرط أن يكون قد تم استخدامه قبل 1 يناير 2025.

أما فيما يتعلق بالهاتف الثاني الذي يتم جلبه كهدية لأحد أفراد العائلة، سيتم أيضًا إعفاؤه من الجمارك، شريطة أن يتم تسجيله لدى موظف الجمارك وتسجيله على تطبيق هاتفي ليكون مدرجًا ضمن الهواتف المعفاة من الرسوم.

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