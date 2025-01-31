"مشمش وقراصيا وزبيب".. 10% زيادة في أسعار ياميش رمضان هذا العام (صور)

كتبت- دينا كرم:

مع اقتراب شهر رمضان، يستعد شارع "التربيعة" أشهر سوق لبيع الياميش بالقاهرة، حيث يُبدع التجار في عرض بضائعهم، لتظهر حبات اللوز والبندق كحبات اللؤلؤ في صناديق خشبية وزجاجية عتيقة، بينما تتداخل ألوان المشمشية والزبيب وجوز الهند لتُبهر المارة، ليكتمل المشهد بأصوات الباعة، لتشجيع المارة على الشراء.

ورصد"مصراوي" خلال جولة بمنطقة التربيعة بشارع الأزهر، ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

ويقول محمد سامح، أحد التجار التي التقاهم مصراوي، إن الأسعار ارتفعت هذا العام بنحو 10% مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأرجع سامح ارتفاع الأسعار، نتيجة ارتفاع الجمارك والدولار الجمركي، مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح سامح، أن الأسعار تختلف حسب النوع، فالمكسرات ارتفعت بنسبة أكبر حيث ان أغلبها مستورد من الخارج، بينما استق ت أسعار العصائر البودرة وقمر الدين والزبيب لأنها منتجات محلية الصنع.

واتفق معه رجب السيد، أحد التجار، قائلا: إن أسعار باميش رمضان شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة تتراوح بين 7 و10% باختلاف الأنواع والأصناف.

وأضاف السيد، أن ارتفاع أسعار النقل والعمالة لها تأثير أيضًا على زيادة سعر المنتج النهائي.

أسعار ياميش رمضان 2025

وبحسب جولة لمصراوي، في شارع التربيعة، تباينت أسعار الياميش، حيث وصل سعر التين المجفف إلى ما بين 350 و400 جنيه للكيلو، بينما بلغت القراصيا نحو 300 جنيه، أما البلح، فتفاوتت أسعاره بين 40 و70 جنيهًا حسب النوع.

وفيما يخص المكسرات، تراوحت أسعار اللوز وعين الجمل والبندق بالقشر بين 280 و300 جنيه للكيلو، بينما ارتفعت أسعار الأنواع المقشرة لتصل إلى ما بين 500 و680 جنيهًا.

وارتفع سعر الجوز هند من 180 جنيهًا العام الماضي إلى 200 جنيهًا، بينما سجل جوز الهند كامل الدسم 240 جنيهًا للكيلو.

أما العصائر البودرة، مثل البرتقال والأناناس والفواكه، فحافظت على استقرارها عند 80 جنيهًا للكيلو لمختلف الأنواع.

وتراوحت أسعار المشمشية بين 280 و420 جنيهًا بحسب الحجم، بينما الفستق المقشر وصل إلى 640 و700 جنيه للكيلو، وسجل التين الحبل بين 380 و400 جنيه، فيما تراوح قمر الدين السوري بين 60 و90 جنيهًا للفة الواحدة.

أما عين الجمل المقشر، فبلغ سعره ما بين 380 و480 جنيهًا للكيلو.