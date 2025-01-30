خبير اقتصادي يحذر من مخاطر الدين الداخلي ويطرح حلولًا لإنقاذ الاقتصاد

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أن الدين الداخلي في مصر يتكون بشكل أساسي من تراكم الفوائد البنكية المرتفعة، مشيرًا إلى أن الحلول الحالية التي تعتمد على الاقتراض المتكرر تؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة حجم الديون.

خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أوضح الرهوان، أن الحل الأمثل يكمن في منع الحكومة من الاقتراض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة، واللجوء بدلًا من ذلك إلى الاقتراض من البنك المركزي، كما تفعل العديد من الدول حول العالم.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن اقتراض الحكومة من البنك المركزي سيساهم في تخفيض الفوائد البنكية، مما يخفف من الأعباء المالية على المواطنين.

وأكد أن حل مشكلة الدين الداخلي يُعد خطوة ضرورية وحتمية لمعالجة مشكلة الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية سيؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية.

وتطرق الرهوان إلى أهمية التركيز على التنمية الزراعية والصناعية كحلول استراتيجية لمعالجة مشكلة الدين الداخلي. وأوضح أن تعزيز هذين القطاعين سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وزيادة الصادرات، مما يسهم في توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد أن هذه الخطوات ستساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

كما حذر الرهوان من مخاطر "الأموال الساخنة"، وهي الأموال التي تدخل البلاد بشكل مؤقت للاستفادة من الفوائد المرتفعة ثم تخرج بسرعة، مما يتسبب في نقص العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يشجع على تدفق هذه الأموال، حيث يقوم بعض رجال الأعمال بتحويل أموالهم إلى الجنيه لشراء أذون الخزانة، ثم يعيدون تحويلها إلى الدولار مرة أخرى قبل خروجها من البلاد، مما يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق متصل، انتقد الرهوان السياسات الجمركية التي تفرضها وزارة المالية على السيارات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تساهم في ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.

ودعا إلى إعادة النظر في هذه السياسات لتحقيق توازن بين زيادة الحصيلة الجمركية وتخفيف العبء على المستهلكين.

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