المالية تكشف تفاصيل الحزمة الجديدة من التيسيرات الضريبية

كتب- حسن مرسي:

أعلنت وزارة المالية عن موافقة مجلس النواب على حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية، والتي تستهدف بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أكد محمد الجارحي مدير المشروعات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية، أن النظام الضريبي الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن هذه الشركات ستستفيد من مجموعة من الحوافز والتيسيرات، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة الدمغة وضريبة توزيع الأرباح.

كما أشار الجارحي إلى أن النظام الجديد يوفر مزايا أخرى مثل تقديم إقرار ضريبي مبسط لضريبة الدخل، وتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة المرتبات بدلاً من 17 إقرارًا ونموذجًا.

تهدف هذه التيسيرات إلى تشجيع هذه الشركات على النمو والتوسع، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري، كما تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

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