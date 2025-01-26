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ارتفاع أسعار الأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

10:08 ص الأحد 26 يناير 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما انخفضت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36632 جنيه، بتراجع 35.69 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39204 جنيه، بتراجع 12.25 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3096.67 جنيه، بزيادة 24.79 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت
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