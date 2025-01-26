كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2025-1-26 مع بداية التعاملات الصباحية،بعد أن استقر سعره السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب في مصر السبت، استقر بحلول التعاملات المسائية، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2025-1-26 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4392 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3843 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3294 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2562 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1830 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغ 136589 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30740 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.57 % إلى نحو 2770 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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