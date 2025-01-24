خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والدواجن وارتفاع الذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الأسمنت، واللحوم، والجبن، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار اللحوم والجبن وارتفاع زيت الذرة بالأسواق اليوم الجمعة

قفز 35 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات