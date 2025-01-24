انخفاض أسعار اللحوم والجبن وارتفاع زيت الذرة بالأسواق اليوم الجمعة

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار العدس، واللحوم، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار زيت الذرة، والمسلي الصناعي، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.21 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 57.13 جنيه، بزيادة 1.96 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.02 جنيه، بتراجع 67 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 83.68 جنيه، بتراجع 76 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.81 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.05 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 62 جنيه، بتراجع 3.61 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.32 جنيه.

لتر زيت الذرة: 106.6 جنيه، بزيادة 6.37 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 392.26 جنيه، بتراجع 4.5 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106 جنيه، بتراجع 73 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 29.26 جنيه، بزيادة 94 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 47.29 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 137.25 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الجبن الرومي: 263.09 جنيه، بتراجع 1.55 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.96 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 95.12 جنيه، بزيادة 2.11 جنيه.