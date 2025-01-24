ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى 2540 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3266 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3810 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 4355 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30480 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.69% إلى نحو 2774 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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