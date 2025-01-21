إعلان

انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

09:52 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

أسعار الحديد والأسمنت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الأسمنت وحديد عز في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38081.69 جنيه، بزيادة 373.58 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39827.83 جنيه، بتراجع 21.3 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2871.2 جنيه، بتراجع 139.88 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء

إعلان

إعلان