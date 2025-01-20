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بلغت 69 مليار دولار.. عملة ترامب المشفرة تقفز 28000% في ثاني يوم تداول

12:46 م الإثنين 20 يناير 2025

دونالد ترامب

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كتبت- أمنية عاصم:

قفزت عملة ترمب المشفرة ارتفاعًا بنحو 28000% وجاء ذلك خلال أول 36 ساعة منذ إطلاقها، وفق ما نشرته "العربية.

وجاءت الزيادات المحققة على عملة ترامب الرقمية نتيجة تهافت الجميع نحو شراءها؛ بما قد يساعد في زيادة ثروة الرئيس ترامب بنحو 10 أضعاف.

وبحسب آخر منشور على الصفحة الرسمية للمنصة، بلغت القيمة السوقية لعملة ترامب المشفرة نحو 69 مليار دولار؛ ما جعلها واحدة من أكثر 12 عملة مشفرة الأكثر مبيعًا.

ويذكر أن ترامب قال من خلال شبكته الاجتماعية "تروث سوشل" الجمعة الماضية أن هذه العملة الرقمية الجديدة باعتبارها "عملة ميم"، وهي عملة مشفرة ترتكز على الحماس الشعبي حول شخصية، أو على حركة أو ظاهرة تلقى رواجا على الإنترنت.

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