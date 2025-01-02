"كاتليست بارتنرز ميديل ايست" تجري تقييما على " قرضي" للاستحواذ عليها

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست التي تم تاسيها بغرض الاستحواذ أن مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين قرر تكليف شركة بي دي أو كيز للاستشارات المالية – كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المستهدفة ومنها شركة "قرضي للتطبيقات الإلكترونية".

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة المصرية، أنه هناك شركات أخرى مستهدفة بهدف الاستحواذ عليها من خلال مبادلة الأسهم وتحديد معامل المبادلة ؛ وذلك بعد الفحص النافي للجهالة.

كانت الجمعية العامة غير العادية لكاتليست بارتنرز ميديل ايست، وافقت على زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 10 ملايين جنيه إلى 235 مليون جنيه بزيادة قدرها 225 مليون جنيه موزعة على 22.5 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات للسهم، عبر الاكتتاب الخاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.