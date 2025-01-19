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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 19 يناير

03:59 م الأحد 19 يناير 2025

الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4282 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4333 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3791 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3249 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30331 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب سعر الذهب البورصة المصرية عيار 21 عيار 18
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