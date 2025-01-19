"ايديتا" تستحوذ على 49% من شركة "طعمة جبر عباس العراقية"

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة ايديتا للصناعات الغذائية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية للاستحواذ على 49% من إجمالي رأس مال شركة طعمه جبر عباس العراقية، مقابل نحو 8 ملايين دولار؛ على يتم ذلك في صوزة زيادة رأس مال.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة اليوم، سيتم تأسيس شركة " إيديتا العراق " عبر شركة قابضة مقرها الإمارات العربية المتحدة، حيث سيكون لإيديتا حق الإدارة.

وأضافت الشركة في بيانها أن الاتفاقية تشمل الاستحواذ على مصنع مجهز يضم ثلاثة خطوط إنتاج - خطين لإنتاج للكيك والآخر لإنتاج للبسكويت- بالإضافة إلى ذلك تهدف الشراكة إلى استثمار مخطط بقيمة 27 مليون دولار على مدار السنوات الثلاثة القادمة؛ بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع وإضافة قطاعات جديدة ضمن سوق الأغذية الخفيفة المعبأة في العراق.

وأوضح قرار مجلس إدارة الشركة أن الخطة التوسعية في العراق ستتم من خلال قيام احدى الشركات التابعة لها بتأسيس شركة قابضة بدولة الامارات العربية المتحدة على أن تقوم الشركة بضخ استثمارات جديدة في شركة طعمه جبر عباس للتجارة والمقاوات العامة والصناعات الغذائية والتجهيزات العامة بدولة العراق.