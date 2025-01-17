ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2530 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3253 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3795 جنيها للجرام

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4337 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.37% إلى نحو 2704 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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