انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، ببداية تعاملات اليوم الجمعة في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2527 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3249 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3790 جنيها للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4332 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 30320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 2713 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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