رويترز: ارتفاع أسعار النفط في الشرق الأوسط بدعم من الطلب القوي من الصين والهند

كتب- أحمد والي:

سجلت العلاوات السعرية الفورية للخام من الشرق الأوسط أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، مدفوعة بالطلب القوي من الصين والهند، اللتين تسعيان لاستبدال الإمدادات المتأثرة بالعقوبات على روسيا وإيران، وفق رويترز.

عقوبات أمريكية على النفط الروسي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن عقوبات شاملة تستهدف المنتجين وناقلات النفط الروسية، ما أدى إلى تعطيل الإمدادات العالمية وتشديد توافر السفن. هذا التطور أثار تنافسًا قويًا بين المشترين في الصين والهند على مصادر بديلة للنفط وناقلات الشحن.

قفزة في أسعار الخام القطري

في أحدث التطورات، رفعت شركة “قطر إنرجي” سعرها الآجل لشحنة النفط الخام الشاهين لشهر مارس إلى 3.81 دولار للبرميل فوق أسعار دبي، مقارنة بالشهر السابق. وتم بيع شحنتين لشركة “توتسا”، الذراع التجارية لشركة “توتال إنرجيز”، بعلاوات تتراوح بين 3.70 و3.80 دولار للبرميل، وفق مصادر تجارية. وبلغت أسعار الشحنات أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2022.

ارتفاع أقساط التأمين على خامات الشرق الأوسط

شهدت أقساط التأمين على خامات الشرق الأوسط القياسية مثل خامي عمان ودبي ارتفاعًا ملحوظًا هذا الأسبوع، متجاوزة 4 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. وأوضح “آنه فام”، محلل بورصة لندن للأوراق المالية، أن “المشترين يرفعون الأسعار لتأمين الإمدادات وتجنب تعطل العمليات”.

تحركات في سوق الخام العالمية

أطلقت مصفاة البترول السعودية أول عطاء لها للخام الحامض منذ مارس 2022، إلى جانب عطاء منفصل لشراء الخام الحلو.

كما اشترت “يونيبك” شحنة من الخام القطري البحري بعلاوة تزيد قليلاً على 3 دولارات للبرميل فوق أسعار دبي.

واقتنت شركة “سينوكيم” شحنة من خام زاكوم العلوي في أبوظبي، فيما حصلت “هندوستان بتروليوم كورب” على شحنة مشابهة من الشركة ذاتها.

وأبرمت أرامكو السعودية صفقة لشراء مليون برميل من خام البصرة المتوسط العراقي تحميل فبراير بعلاوة 1.90 دولار للبرميل فوق أسعار دبي.

تُظهر هذه التحركات كيف يدفع الطلب القوي والمخاوف من نقص الإمدادات المشترين إلى تكثيف نشاطهم لتأمين النفط اللازم لتلبية احتياجاتهم.