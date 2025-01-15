تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 15 يناير

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4305 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4351 جنيهًا.



وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3807 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3263 جنيهًا.



وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30457 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.







