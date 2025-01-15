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ارتفاع البلطي..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

11:21 ص الأربعاء 15 يناير 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و75 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 7 و 130 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و330 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و360 جنيهًا.




أسعار الأسماك اليوم أسعار الأسماك سوق العبور
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