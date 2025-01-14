أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والبلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت أسعار السبيط والكاليماري، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و73 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و 135 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و340 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و360 جنيهًا.