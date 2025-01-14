سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 25 جنيها، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2527 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3249 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3790 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4332 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19 % إلى نحو 2668 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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