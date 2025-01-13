انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في مصر، مقارنة بنهاية التعاملات المسائية أمس .

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2527 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3249 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3790 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4332 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.01 % إلى نحو 2690 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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