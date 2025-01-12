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تراجع في بنك مصر..سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

03:33 م الأحد 12 يناير 2025

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بين قرش و قرشين، بنهاية تعاملات اليوم الأحد في 3 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 6 بنوك أخرى، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.52 جنيه للشراء ، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.57 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

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