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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12-1-2025 في بداية التعاملات الصباحية

03:58 ص الأحد 12 يناير 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12-1-2025 في بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره السبت في مصر.

يذكر أن سعر الذهب في مصر أمس السبت استقر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2025-1-12 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4332 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3790 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3249 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2527 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1805 جنيهات.

- سعر وقية الذهب بلغت 134723 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30320 جنيه.

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84 % إلى نحو 2690 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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