إعلان

BBC

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

11:25 ص السبت 07 سبتمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- دينا خال:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39928.57 جنيه، بانخفاض 875.46 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42200 جنيه، بانخفاض 158.95 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2615 جنيه، بانخفاض 49.24 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

إعلان

إعلان

* بيان عاجل من مترو الأنفاق بشأن صلاحية التذكرة وغرامة الانتظار