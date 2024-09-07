سعر الذهب اليوم السبت في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم السبت في مصر، وتراجع الجرام 20 جنيها مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه في تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2253 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2897 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3380 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3863 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 27040 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2497 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات السبت بانخفاض 19.35 دولار بنسبة 0.77% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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