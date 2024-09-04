تراجع أسعار اللحوم والدواجن وارتفاع الفول اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت - أمنية عاصم:

تراجع أسعار زيت عباد الشمس، واللحوم، والدواجن، والمسلى الصناعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع الفول، والجبن الأبيض، والجبن الرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.36 جنيه، بزيادة 46 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 55.23 جنيه، بزيادة 2.49 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.25 جنيه، بزيادة 8 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 76 جنيها، بتراجع 5.91 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.43 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.23 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 65 جنيها، بزيادة 4 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.03 جنيه، بتراجع 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 94.54 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 376.45 جنيه، بتراجع 14.11 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.03 جنيه، بتراجع 2.64 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.07 جنيه، بزيادة 29 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.22 جنيه، بزيادة 34 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 136.26 جنيه، بزيادة 3.07 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 264.94 جنيه، بزيادة 13.16 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.12 جنيه، بزيادة 76 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 86.33 جنيه، بتراجع 29.10 جنيه.