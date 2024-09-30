الشيخ: البورصة المصرية أداه مالية لمواجهة معدلات التضخم المتزايدة

كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تعد أداه مهمة لمواجهة ارتفاعات معدلات التضخم وذلك من خلال شراء أصل مالي، وتابع أن زيادة وعى الأفراد نحو أهمية اللجوء لتلك الأدوات المالية تساهم في دعم السوق المالي.

جاء ذلك على هامش إنطلاق مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2024" في النسخة السابعة اليوم الاثنين، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، ومحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتابع الشيخ، أن مميزات سوق الأوراق المالية تتمثل في توافر آليات تسعير موحده داخل السوق المحلي، على سبيل المثال لجوء المستثمرين نحو شراء العقارات كأصول لمواجهة التضخم يعد سوق آليات التسعيرية صعبه بخلاف البورصة التى يستطيع المستثمرين الشراء والبيع والتخارج بشكل يسير.

وأشار الشيخ، إلى أن البورصة تعمل على توفير حوار للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب من ضمنها تخفيض المدة الزمنية لكافة الإجراءات مثل تخفيض المدة الزمنية لعمليات الاكتتاب الخاصة بزيادة رؤوس الأموال المقيدة داخل البورصة بما يساهم في جذب المستثمرين من خلال تيسير وتسريع الإجراءات بما سيكون له انعكاس واضح على أداء البورصة.