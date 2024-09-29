تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 29 سبتمبر

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4129 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4091 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3580 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3068 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28640 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.