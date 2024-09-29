إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 29 سبتمبر

04:56 م الأحد 29 سبتمبر 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4129 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4091 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3580 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3068 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28640 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية البورصات العالمية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سيناريوهات الخيانة.. كيف وصلت المعلومة الذهبية عن نصر الله لإسرائيل؟
الخطر واضح.. السيسي يطالب المصريين بالانتباه خلال هذه الفترة