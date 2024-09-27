وزير قطاع الأعمال العام يلتقى مع وفد البنك الدولي لتعزيز التعاون المشترك



كتبت- أمنية عاصم:

التقى محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من مجموعة البنك الدولي بحضور "إدوارد ماونتفيلد" نائب رئيس البنك لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك، وجاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وناقش الطرفان، عددا من ملفات التعاون المشترك، شملت خطط الهيكلة والتطوير والتوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وقواعد الحوكمة، وبحسب البيان المرسل من الوزارة اليوم.

وأكد شيمي، على ضرورة التعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا أن تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتعظيم عوائد الأصول مدعومة بخطط عمل تنفيذية في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص الأجنبي والمحلي واستهداف زيادة استثماراته وتعزيز دوره في جهود التنمية.

وأشار شيمي، إلى أن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة لتطبيق هذه الاستراتيجية والعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية للشركات وتحقيق معايير الاستدامة.

وأضاف شيمي، أن حسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها يمثل هدفا رئيسيا، لافتًا إلى الاهتمام الكبير بتدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات “ERP”، وتحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر في عدد من المشروعات مثل إنشاء محطة شمسية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي لامداده بالطاقة النظيفة، وإنتاج الأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص.