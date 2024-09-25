خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والحديد والذهب وانخفاض الزيت والبيض

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت اسعار الدواجن والحديد والذهب والفول والدقيق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فيما انخفض سعر الزيت والبيض، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن ترتفع اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك اليوم الاربعاء في سوق العبور

ارتفاع البطاطس والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الفول والدقيق وانخفاض الزيت.. أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يعود للارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء