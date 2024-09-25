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سعر الذهب يعود للارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

01:48 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب 15 جنيها خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوى بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2410 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3099 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3615 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4131 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 28.920 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا 0.01% إلى نحو 2.656.85 ألف دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:أسعار الذهب

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