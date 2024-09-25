ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك اليوم الاربعاء في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي والجمبري الصغير، بينما انخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و80 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 جنيها و190 جنيه.

كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و420 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيه، بارتفاع 20 جنيها.

كيلو السمك البوري: سجل بين 120 و150 جنيها.