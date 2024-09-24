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روشتة ساويرس لجذب المستثمرين وزيادة السيولة الدولارية

11:44 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

نجيب ساويرس

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كتبت- دينا خالد:
أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على أهمية تسريع عمليات الخصخصة حتي يتم جذب مستثمرين عالميين بما يساهم في زيادة السيولة الدولارية.
وأضاف ساويرس في لقاء مع "العربية"، أن هناك فرص استثمارية كبيرة في مصر في الوقت الحاضر.

وأوضح ساويرس، أن هناك نية لطرح أراضي جديدة منها رأس بناس.. وهناك مناطق كثيرة في الساحل الشمالي لابد من طرحها.. ومناطق أخرى على البحر الأحمر وفي الصحراء الشرقية والغربية.
وتابع ساويرس، أن الحكومة أعلنت نيتها التخارج من الشركات وأقرت سياسة تستهدف ذلك، ولكن حتي الآن لم يحدث التخارج بشكل واقعي.
وأضاف ساويرس: "نرجو أن يكون هناك تقدم في هذا الملف ويتم عرض شركات أكثر للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص".

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