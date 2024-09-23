سعر الذهب في مصر يقفز بنحو 5 أضعاف في 8 سنوات- انفوجرافيك

كتبت- دينا خالد:

قفزت أسعار الذهب في مصر بنحو 5 أضعاف مستوياتها خلال آخر 8 سنوات، حيث سجل سعر الذهب اليوم نحو 3570 جنيها مقابل 639 جنيها بنهاية عام 2017.

وجاء ذلك نتيجة الارتفاعات المتتالية في متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال ال 8 سنوات الآخيرة منذ التعويم الأول في عام 2016، فضلا عن الارتفاعات المتتالية في سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمي.

ويتمثل العاملان المؤثران في تسعير الذهب بالسوق المحلي، هما الأسعار العالمية للمعدن، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ويرصد مصراوي في الجراف التالي تطور متوسط سعر الذهب للمستهلك في مصر بنهاية شهر ديسمبر من كل عام في آخر 8 سنوات، بحسب ما نشره مصراوي في السنوات الماضية، عدا 2024 التي استعان مصراوي فيها بسعر اليوم للمستهلك، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

2024 الذهب عيار 21 يسجل 3570 جنيها

2023 الذهب عيار 21 يسجل 3170 جنيها.

2022 الذهب عيار 21 يسجل 1680 جنيها.

2021 الذهب عيار 21 يسجل 795 جنيها.

2020 الذهب عيار 21 يسجل 825 جنيهًا.

2019 الذهب عيار 21 يسجل 679 جنيها.

2018 الذهب عيار 21 يسجل 548 جنيها.

2017 الذهب عيار 21 يسجل 639 جنيها.

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