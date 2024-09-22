وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى البنك الدولى تعزيز التعاون فى مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية

كتب- علاء حجاج:

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جلسة" الأمل من أجل الرقمنة – مستقبل رقمى للجميع شامل وهادف" التى عقدت فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فى إطار الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital) ضمن فعاليات "أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل" والتى تمهد للقمة الرسمية المزمع عقدها بالتزامن مع الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى هامش الفعاليات التقى طلعت مع سانجبو كيم نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وكريستين جينواى تشيانغ مدير الممارسات العالمية للتنمية الرقمية في البنك الدولي؛ تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولي في مجالات التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم جهود الوزارة فى بناء القدرات.

وناقش اللقاء مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية من أجل تحسين خدمات الاتصالات والانترنت فى كافة أنحاء الجمهورية ومنها مشروع لتوفير الانترنت فائق السرعة فى القرى ضمن مشروع "حياة كريمة".

كما تطرق اللقاء إلى التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتى انعكست على العديد من المؤشرات والتقارير الدولية فى مجالات الأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والابتكار.

إضافة إلى ذلك، عقد وزير الاتصالات اجتماعا مع بول كامبل نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة "ان سى ار"NCR المتخصصة فى مجال تقديم الاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، تناول الاجتماع أنشطة الشركة في مصر وخططها المستقبلية، وفرص التوسع فى أنشطتها في مصر في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها حول العالم.

كما تم استعراض المقومات التنافسية التى تحظى بها مصر فى مجال التعهيد حيث أصبحت من أبرز المقاصد العالمية لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وفى اجتماع آخر؛ التقى مع أمل جبل نائب رئيس شركة "ستارتك" Startek لخدمة العملاء فى أمريكا الشمالية، حيث تم بحث إمكانية إنشاء مركز للشركة فى مصر لتصدير خدمات التعهيد.

استعرض طلعت الجهود المبذولة للتوسع فى المنح التدريبية التى تستهدف تنمية القدرات الرقمية لتشمل أكثر من نصف مليون متدرب فى جميع أنحاء الجمهورية هذا العام؛ حيث تم مضاعفة عدد المتدربين بنحو 125 ضعفا على مدار السنوات الست الماضية.

أوضح أنه يتم تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية فى القرى المصرية فى إطار تنفيذ مشروع "حياة كريمة" الذى يستهدف تطوير الريف المصرى ويستفيد منه أكثر من 58 مليون مواطن، بما يعادل نحو 50٪ من سكان مصر .

الجدير بالذكر أن فعاليات الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة تنطلق تحت شعار "مستقبل رقمى للجميع"، وذلك بهدف تسليط الضوء على الدور المحورى للتكنولوجيا الرقمية والحلول المبتكرة فى تحقيق مستقبل مستدام، شامل، ومسؤول.