سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يتراجع ببداية التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ببداية التعاملات الصباحية، وانخفض الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2313 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2974 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3470 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3966 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 27760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2583.61 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال بداية التعاملات، بارتفاع بنسبة 0.23% مقارنة بمستواه بتعاملات المسائية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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