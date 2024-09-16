وزير البترول يشارك في افتتاح مؤتمر "جازتك" بأمريكا غداً

كتب- أحمد والي:

ينطلق، غداً الثلاثاء، المؤتمر العالمي جازتك 2024 GASTECH، وهو أحد أكبر التجمعات الدولية في مجال الطاقة والغاز الطبيعي والذي تُفتتح أعماله غداً في مدينة هيوستن الأمريكية، بمشاركة كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.

ويأتي المؤتمر هذا العام تحت شعار "تحويل الطاقة من خلال الرؤية والإبداع والعمل "حيث تتضمن فعالياته الرئيسية مؤتمرات استراتيجية، وفنية وتجارية، وفعاليات متعلقة بتكنولوجيا المناخ واستخدام الذكاء الاصطناعي، والهيدروجين كمصدر للطاقة.

ويضم المؤتمر عدد كبير من وزراء الطاقة والمسؤولين ورؤساء الشركات المختصة بالغاز الطبيعي والمسال والهيدروجين وتقنيات المناخ وحلول الطاقة منخفضة الكربون والصناعات المتعلقة بقطاع الطاقة بصفة عامة.

وسيعقد الوزير على هامش المؤتمر عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه في عدد من الدول، ورؤساء كبريات الشركات العالمية المختصة بالطاقة.

ويتضمن المؤتمر فعاليات خاصة بدعم التنوع والتكافؤ بين الجنسين في مجال الطاقة، ودعم قادة المستقبل من الشباب، علاوة على عدد جلسات من الموائد المستديرة لمناقشة الاستراتيجيات والحلول القابلة للتنفيذ، ومن المنتظر أن يشارك في هذه الفعاليات أكثر من 50 ألف مشارك و1000 متحدث رفيع المستوى من 125 دولة في أكثر من 160 جلسة حوارية، علاوة على 800 عارض في المعرض المصاحب للمؤتمر.