سعر الذهب اليوم الأحد في مصر ينخفض ببداية التعاملات

كتب- أحمد والي:

انخفض سعر الذهب اليوم الأحد في مصر ببداية التعاملات، وهبط الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2313 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2974 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 3470 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3966 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 27760 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2567 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع نسبتة 0.77% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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