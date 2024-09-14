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أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:42 ص السبت 14 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض (الأبيض والأحمر) خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 176.25 جنيه، بارتفاع 2.59 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 166.68 جنيه، بانخفاض 1.52 جنيه.

أسعار كرتونة البيض أسعار البيض كرتونة البيض البلدي
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