تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة اليوم الخميس 12 سبتمبر

كتبت – أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3895 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3941 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3408 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2921 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27240 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.