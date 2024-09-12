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خريطة الأسعار اليوم: تراجع الأرز واللحوم واستقرار الذهب بالأسواق اليوم

02:26 م الخميس 12 سبتمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الأرز والفول والدقيق والزيت واللحوم والدواجن والبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

فيما استقرت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات عند نفس مستوياتها خلال التعاملات الصباحية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تعرف على سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس

تراجع البيض واللحوم والدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم الخميس (موقع رسمي)

ارتفاع السبيط والكاليماري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الخميس

انخفاض الخيار والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

طن حديد عز وصل إلى 41.96 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت ترتفع في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن بشكل طفيف اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض البلدي اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار أسعار الذهب أسعار السلع الأساسية
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