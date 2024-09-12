تعرف على سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس

كتبت– أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس ، عند نفس مستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2260 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 2906 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 نحو 3390 جنيها للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 24 عند 3874 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 27120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2520 دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، زاد بنسبة 0.33%، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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