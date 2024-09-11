ارتفاع الباذنجان وانخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار بعض أصناف الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء مقارنة بأمس حيث زاد سعر الباذنجان البلدي والخيار البلدي والعنب البناتي الأصفر الأحمر والمانجو البلدي.

فيما انخفضت أسعار الليمون والبصل الأحمر والكوسة والفلفل الرومي البلدي، في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 11 و21 جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

البصل الأحمر: سجل 5 و 8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة: تتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيها، بتراجع 4 قروش.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 4 و6 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية بين 5 و6 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 9 جنيهات و 15 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

الخيار البلدي: يتراوح بين 9 جنيهات و19 جنيها، بارتفاع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر: يتراوح السعر بين 25 و 35 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

عنب بناتي أحمر: بين 25 و35 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

مانجو بلدي: بين 16 و22 جنيها، بارتفاع جنيهين.

برتقال صيفي: بين 13 و 17 جنيها، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي: بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطيخ: بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.





