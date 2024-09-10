كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات المسائية، عند مستواه خلال منتصف التعاملات. بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2260 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2905 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3390 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3874 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 27120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع بنسبة 0.30% ، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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