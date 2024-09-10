إعلان

BBC

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

01:23 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال منتصف التعاملات، وزاد بنحو 10 جنيهات فى الجرام، عند مستواه بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2260 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2905 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3390 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3874 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بانخفاض بنسبة 0.79%، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا سعر جرام الذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المستوردين: منصة مصر الصناعية الرقمية تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة

إعلان

إعلان

الإعلان عن المواعيد الجديدة لإغلاق المحلات والكافيهات
غدًا.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن الضرائب
القبض على سعد الصغير فور عودته من أمريكا
بعد التعديل.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا
موجة حارة جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة