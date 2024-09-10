سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال منتصف التعاملات، وزاد بنحو 10 جنيهات فى الجرام، عند مستواه بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2260 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2905 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3390 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3874 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بانخفاض بنسبة 0.79%، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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